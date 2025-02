Basket

SARONNO – Sabato 1 marzo alle 13 i ragazzi dell’Ax Pneumatica Robur Saronno saranno impegnati nella sfida della 31esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West con la Virtus Ragusa.

Biglietti con Ticketmaster

Partita delicatissima per la classifica, con un solo obiettivo: portare a casa la vittoria.

Ticketmaster Ricordiamo a tutti che i biglietti sono già disponibili online sul sito del partner roburino. Attenzione all’orario: non si giocherà come di consueto alle 17, bensì la partita è in programma alle 13″ ricordano dall’Az Saronno.

La situazione di classifica

Saronno è penultima in classifica mentre Ragusa, staccata di due punti, è ultima: insomma, un vero e proprio spareggio per evitare l’ultimo posto. Secondo le regole, l’ultima classificata al termine della regular season retrocede direttamente in B Interregionale, dalla penultima alla quintultima si disputano i playout. Sia saronnesi che siciliani sono reduci da una lunga serie di sconfitte in campionato.

(foto: azione di gioco dell’Az Robur Saronno in un recente incontro).

28022025