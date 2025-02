Cogliate

COGLIATE – Un’esplosione di colori, emozioni e tradizione: sabato 8 marzo, il 40° Carnevale Cogliatese promette di trasformare le strade del paese in un mondo fantastico, dedicato al tema “La donna nel tempo e nello spazio”. Un omaggio speciale alla figura femminile, raccontata attraverso la storia e l’immaginazione, che saprà conquistare grandi e piccini.

Organizzato dall’amministrazione comunale con il prezioso supporto delle associazioni locali e dei tanti volontari, il Carnevale Cogliatese è un appuntamento imperdibile, capace di unire divertimento e cultura in una giornata indimenticabile. La festa prenderà vita dalle 14:30, con la partenza della sfilata da viale Rimembranze: carri allegorici, maschere originali e artisti di strada animeranno il corteo, regalando sorrisi e stupore al pubblico.

Non mancheranno i sapori tipici del Carnevale: cioccolata calda, frittelle, zucchero filato, caramelle, thé caldo e le immancabili salamelle. Un tripudio di dolcezza e gusto che renderà la giornata ancora più speciale. Spettacoli, magia, balli, gonfiabili e laboratori creativi offriranno un’esperienza a 360 gradi per tutte le età.

Grazie al coinvolgimento di carristi e associazioni, il Carnevale Cogliatese si conferma come uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio. Un’occasione unica per vivere insieme un momento di festa e condivisione, in grado di rafforzare il senso di comunità.

In caso di maltempo, la festa sarà posticipata a sabato 15 marzo. Per rimanere aggiornati e scoprire tutte le novità, è possibile seguire l’evento ufficiale su Facebook al link: evento ufficiale su Facebook.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti