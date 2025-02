Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Questa mattina, a Ceriano Laghetto, si è verificata la rottura di un tubo dell’acquedotto durante lavori stradali nei pressi di piazza San Damiano, nella zona che si trova proprio al confine con Cogliate. Il danno ha causato la fuoriuscita di un forte zampillo d’acqua sulla Strada Provinciale 133, con conseguenti disagi alla viabilità.

Per consentire la riparazione è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune zone della frazione San Damiano, lasciando diverse abitazioni senza fornitura idrica. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio, dopo le 13 quando l’acqua è via via ritornata in tutte le abitazioni, gazie al tempestivo intervento che è stato effettuato sul posto da parte dei tecnici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

28022025