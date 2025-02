Cronaca

CESATE – Nella mattinata di ieri poco prima delle 8.15 un 22enne è rimasto ferito in un incidente tra un monopattino elettrico e un’auto in via Romanò, nel centro di Cesate. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Garbagnate da un’ambulanza della Croce viola di Cesate.

Gli agenti della polizia locale sono prontamente intervenuti ed hanno eseguito tutti i rilievi e per chiarire la dinamica dello scontro. La presenza dei mezzi di soccorso e le operazioni di rilevamento hanno causato rallentamenti al traffico in pieno orario di punta sulla via principale del paese.

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola di Cesate durante un precedente intervento per una emergenza sanitaria sul territorio locale)

28022025