iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La polizia di Stato ha arrestato quattro uomini legati al clan dei Casalesi, condannati in via definitiva a un totale di 35 anni di reclusione per reati come estorsione, lesioni e porto d’armi, aggravati dal metodo mafioso.

Uno dei fermati, un 37enne, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra mobile di Varese a Venegono Superiore. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Squadra mobile di Caserta e il commissariato di Sessa Aurunca, su disposizione della Procura generale della Repubblica alla Corte d’Appello di Napoli.

Gli altri arresti sono avvenuti a Teano e Vairano Patenora, dove sono stati fermati un 65enne ex “cutoliano”, i suoi due figli di 43 e 37 anni, e un altro uomo di 64 anni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

28022025