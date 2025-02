Città

SARONNO/SARONNESE – Rovello Porro, Limbiate, Ceriano Laghetto e Cislago sono solo alcuni dei Comuni che questa settimana si animano con le celebrazioni del Carnevale, senza scordare gli altri appuntamenti, come la visita alla Chiesa Prepositurale di Saronno e al suo archivio organizzato dalle guide volontarie dell’associazione “Cantastorie”.

Venerdì 28 febbraio

SARONNO – Alle 21, all’Auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, “A proposito di sicurezza del web” incontro con Marco Schiaffino speaker di Radiopolare, che presenta il suo ultimo libro “Welcome to the cyber jungle”.

Sabato 1 marzo

SARONNO – Tornano le visite guidate alla Prepositurale dei santi Pietro e Paolo e al suo archivio. Alle 15 le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa, informazioni al sito www.chieseapertesaronno.it .

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “Figlia di Troia” con Paolo Cevoli. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca comunale di piazza Porro, evento di Carnevale per bambini dai 4 ai 10 anni con letture e laboratorio a tema. Prenotazione obbligatoria, info al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 2 marzo

LAINATE – Dalle 8 alle 19, in viale Rimembranze e Largo V. Veneto, torna il “Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi”.

LIMBIATE – Approda in città la 40° edizione del Carnevale con sfilata per le vie del centro con la banda “Corinna Bruni”. Ritrovo in piazza Tobagi dalle 14 con un ricco programma di eventi: dj set e animazione, truccabimbi e molto altro ancora, informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it .

CISLAGO – Alle 14.30, da piazza Enrico Toti, partenza per la sfilata di Carnevale organizzato dall’oratorio del Sacro Cuore con il patrocinio del Comune (in foto una passata edizione). Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

CERIANO LAGHETTO – Alle 15, al Centro Civico Dal Pozzo, “Festa di Carnevale” con laboratorio a tema e merenda. Informazioni maggiori al sito www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/vivere-il-comune/eventi/festa-di-carnevale/.

MILANO – Alle 16.30, al teatro Carcano di corso di Porta Romana 63, va in scena lo spettacolo “Elena, la matta” con Paola Minaccioni per la regia di Giancarlo Nicoletti. Dettagli al sito internet www.teatrocarcano.com.