SARONNO – Importante appuntamento per il Karate mondiale nel weekend appena trascorso, nella città di Fujairah si è disputata una tappa della coppa del mondo giovanile, Youth League 2025, con gare di Karate delle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Fujairah capitale dell’omonimo emirato è una delle città più belle degli Emirati Arabi Uniti, è l’unico dei sette emirati sulla costa orientale che si affaccia sul golfo di Oman, distante circa 100 chilometri dalla più famosa Dubai. Rispetto al maggior glamour di Dubai dove il deserto comunque occupa una gran parte del territorio, Fujairah ha un territorio con pianura e montagne ed offre più storia con musei, moschee, fortezze e castelli da poter visitare.

In questa magica atmosfera, più di 2500 atleti agonisti provenienti da tutte le parti del mondo si sono sfidati per conquistare un ambita medaglia e poter salire sul tanto aspirato podio della coppa del mondo giovanile di Karate. Competizioni iniziate giovedì con le categorie l’under 21 e terminate domenica con l’under 14.

Prestigioso risultato per la saronnese Alessandra Bossi che nella categoria under 18 conquista la medaglia di bronzo nella gara di Kumite individuale -48 Kg di peso, dopo una gara molto difficile ed avvincente conclude battendo l’atleta Polacca per 3-0 nella finale per la medaglia bronzo. Un risultato importante ed ambito che appaga i tanti sacrifici e gli sforzi profusi da questa giovane atleta che deve abbinare quotidianamente allenamenti intensi alle attività scolastiche di un liceo scientifico che frequenta con altrettanti ottimi risultati.

Anche un’altra atleta del Cao Karate Team, Sofia Zodda, è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo della categoria Kumite cadetti -47 Kg. di peso.

Manifestazione organizzata magistralmente e con successo dal comitato organizzativo, la presenza dei migliori atleti ha garantito un livello tecnico molto alto con competizioni equilibrate ed emozionanti, da segnalare alla cerimonia di apertura la presenza del principe ereditario di Fujairah lo sceicco Mohammed bin Hamad Al Sharqi.

Rientrati lunedì da questa importante e dispendiosa trasferta, non si ha nemmeno il tempo di gioire per i risultati ottenuti che venerdì 28 febbraio si riparte per Ostia dove si disputeranno i Campionati Italiani a squadre sociali.