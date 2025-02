Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 febbraio, spiccano la firma del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Saronno e le prime mosse in vista delle elezioni primaverili. L’attenzione dei lettori si è concentrata anche sugli eventi del Carnevale cittadino, sulle iniziative del Repair Café e sulla visita delle telecamere di Sky alla Casa di Comunità locale.

È stato firmato il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Saronno, aprendo la strada alle elezioni amministrative che si terranno in primavera, dopo mesi di tensioni e incertezze politiche.

Gianfranco Librandi ha annunciato l’intenzione di condurre sondaggi per individuare un candidato sindaco preparato e apprezzato dai cittadini, puntando su una figura capace di unire competenza e consenso.

Il Carnevale di Saronno si preannuncia ricco di eventi, con maschere, bolle di sapone e una sfilata a tema circense che animerà il centro cittadino nei prossimi giorni.

Il Repair Café di Saronno continua a promuovere la sostenibilità, offrendo materiali come stoffe e fili per riparare calzini e vestiti, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa pratica e utile.

Le telecamere di Sky hanno fatto tappa alla Casa di Comunità di Saronno, una delle poche in Lombardia a rispondere pienamente ai requisiti del Pnrr, mettendo in luce l’efficienza della struttura nel contesto regionale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti