Cronaca

SOLARO – Questa mattina, intorno alle 6.15, un incidente stradale si è verificato a Solaro, in corso Europa, nei pressi della rotatoria con via Della Repubblica. Due auto si sono scontrate, causando il ferimento di una ragazza di 22 anni e una donna di 62 anni, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, i carabinieri della compagnia di Rho e un mezzo di pronto intervento per la rimozione dei detriti e il ripristino della sicurezza stradale.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura parziale di corso Europa in direzione Cesate per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: intervento dei soccorsi per un precedente incidente stradale sempre a Solaro)

28022025