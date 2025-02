Comasco

LOMAZZO – La Croce Rossa Italiana, comitato di Lomazzo, in collaborazione con studio Pandora, organizza “L’arte di tendere la mano: cassetta degli attrezzi per aiutarti ad aiutare”. L’incontro, in programma lunedì 3 marzo alle 20.30 nell’aula magna della sede Cri di Lomazzo, in via dello Sport 7, è rivolto a chi opera nel campo dell’assistenza e del supporto, sia a livello professionale sia come volontario.

L’obiettivo della serata è offrire strumenti utili per migliorare il benessere e l’efficacia di chi lavora in ambito sociale, sanitario ed educativo. Attraverso il confronto e la formazione, i partecipanti potranno acquisire competenze pratiche per affrontare al meglio le sfide della relazione d’aiuto.

Le relatrici dell’evento saranno le professioniste Carlotta Ballabio, Alice Alberio, Chiara Di Virgilio e Chiara Parma, esperte in tematiche legate al supporto psicologico e alla gestione delle relazioni interpersonali nel contesto dell’assistenza.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliato l’accreditamento tramite il link: crilo.eu/3marzo.

