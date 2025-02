Altre news

SARONNO – Oggi il cielo è in prevalenza poco nuvoloso, con un graduale aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature si attestano su una massima di 14°C e una minima di 3°C, con lo zero termico a quota 1426 m. I venti sono deboli, provenienti da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. Puoi consultare ulteriori dettagli su 3BMeteo.

Un campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia, sebbene nel pomeriggio siano attesi locali addensamenti nuvolosi. Sulle basse pianure occidentali e le Orobie, il cielo rimane poco o parzialmente nuvoloso, con un aumento della nuvolosità verso sera. Sulle pedemontane e alte pianure si prevedono deboli piogge serali dopo una giornata inizialmente poco nuvolosa. Le Alpi Retiche godranno invece di cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. I venti sono deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione verso sud-est.

TRADATE – Oggi il cielo è in prevalenza poco nuvoloso, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa in serata, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con deboli piogge attese e un accumulo di circa 3 mm. Le temperature raggiungono una massima di 14°C e una minima di 3°C, con lo zero termico intorno ai 1417 m. I venti sono deboli, provenienti da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

LAZZATE – Oggi il cielo è in prevalenza poco nuvoloso, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, per un accumulo di circa 0.5 mm. Le temperature si attestano su una massima di 14°C e una minima di 4°C, con lo zero termico intorno ai 1420 m. I venti sono deboli da Nord-Nordest al mattino e moderati da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.