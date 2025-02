Politica

MILANO – “Un’ottima notizia la pubblicazione del bando per l’assegnazione di contributi rivolto agli enti sanitari privati accreditati per lo sviluppo e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico, strumento attraverso il quale tutti i cittadini e i sanitari possono consultare ovunque e in qualunque momento attraverso internet la propria storia clinica. Nei mesi scorsi in Regione avevo chiesto e ottenuto di iniziare a caricare sul fascicolo sanitario elettronico anche i risultati delle analisi dei donatori di sangue, progetto che si sta gradualmente realizzando su tutto il territorio lombardo e che auspico possa accelerare anche in virtù di questi nuovi investimenti”, così dichiara Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, membro della commissione Sanità.

“Il fascicolo sanitario elettronico – continua – deve diventare sempre più un punto unico di condivisione e aggregazione delle informazioni rilevanti e di tutti i documenti sanitari e socio-sanitari generati dai vari attori del Ssn e dai servizi socio-sanitari regionali. Un cassetto virtuale che consente al paziente un accesso veloce, sicuro e immediato ai propri dati sanitari e allo storico delle prestazioni di cui si è usufruito. Ma soprattutto uno strumento che può agevolare il lavoro del medico e del pediatra di famiglia, oltre che dei medici specialisti, nel curare al meglio i cittadini, semplificando i rapporti tra paziente e sanitari. Avanti su questa strada”, conclude Giuseppe Licata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti