Cronaca

ROVELLO PORRO – La segnalazione è venuta da alcuni cittadini che hanno messo in guardia anche tramite Facebook: l’altro giorno i “soliti ignoti” sono stati visti all’opera nella zon di via General Porro, qualcuno li ha notati scavalcare le recinzione delle case, altri mentre salivano su ponteggi da cantiere.

Non è noto se sia riusciti a rubare in qualche abitazione, come avvenuto in passato. L’allarme è comunque giunto tempestivo, le forze dell’ordine sono state puntualmente informate e sono in corso gli accertamenti del caso.

In zona negli ultimi tempi numerosi sono stati i furti avvenuti all’interno di abitazioni private, sia in periferia dei paesi che nelle zone centrali, e questi episodi sono svvenuti anche in pieno giorno.

(foto archivio)

28022025