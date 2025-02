Città

SARONNO – Ieri il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha approvato il bilancio di previsione del comune di Saronno, segnando un passaggio fondamentale per il ritorno alla piena operatività dell’amministrazione locale. Con l’approvazione del documento contabile, gli uffici comunali possono ora procedere senza le limitazioni del regime di esercizio provvisorio, avviando le attività rimaste in sospeso, con ad esempio il bando per la gestione dei rifiuti.

Il percorso per arrivare all’approvazione del bilancio è stato particolarmente travagliato. Già due volte il documento era arrivato in consiglio comunale senza ottenere il via libera. La prima occasione risale al 4 febbraio, quando il sindaco Augusto Airoldi, rendendosi conto di non avere i numeri necessari, aveva ritirato il bilancio. La seconda, il 15 febbraio, durante una seduta particolarmente complessa, il bilancio era stato respinto con 12 voti favorevoli, 12 contrari e un’astensione, quella di Marta Gilli.

La mancata approvazione del bilancio ha segnato l’inizio della fase più acuta della crisi politica cittadina. Sebbene ci fosse ancora tempo per tentare un nuovo passaggio in consiglio, il clima politico si è rapidamente deteriorato, portando nel giro di una settimana alle dimissioni contestuali di 17 consiglieri comunali e dello stesso sindaco Airoldi. Una situazione risolta con l’arrivo del commissario straordinario e la conseguente indizione di nuove elezioni, previste per la prossima primavera.

Come avrebbe fatto il consiglio comunale insieme al bilancio di previsione, il commissario ha approvato una serie di provvedimenti collaterali. Tra questi, la tassa di soggiorno, il bilancio dell’Istituzione Zerbi, il canone unico patrimoniale, le aliquote dell’addizionale comunale Irpef, le aliquote Imu e le tariffe per i servizi locali. Questi atti permetteranno di garantire la continuità dei servizi pubblici e la regolarità della gestione economica dell’ente.

Con queste decisioni, il comune di Saronno esce dalla fase di stallo amministrativo e può riprendere a pieno regime le proprie attività.

