SARONNO – Ieri mattina, giovedì 27 febbraio, l’imam del Centro Culturale Islamico di Saronno, Najib Al Bared, ha incontrato gli studenti dell’Ipsia. “Antonio Parma”. L’incontro è stato organizzato dalla docente Monia Briganti, con la partecipazione del dirigente scolastico Alberto Ranco.

Durante l’incontro, l’imam Al Bared ha condiviso quattro messaggi chiave con gli studenti. Il primo ha esortato i giovani a valorizzare il proprio potenziale, sottolineando che spesso le nostre capacità rimangono nascoste, paragonandole a tesori sepolti sotto terra. Il secondo messaggio ha enfatizzato l’importanza della lealtà verso Dio e verso gli altri, affermando che la sincerità nelle relazioni umane è fondamentale per una vera fede.

Il terzo invito dell’imam è stato a non sottovalutare il bene che ciascuno può fare per il prossimo, incoraggiando gli studenti a compiere atti di gentilezza e solidarietà nella quotidianità. Infine, ha evidenziato come la conoscenza sia la chiave per una vita illuminata, mentre l’ignoranza conduce all’oscurità, esortando i presenti a perseguire sempre l’apprendimento e la crescita personale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo interculturale e interreligioso, promuovendo valori di rispetto e collaborazione all’interno della comunità scolastica.

