Solana è una delle crypto più amate del settore, grazie alle sue prestazioni storicamente spettacolari.

Nell’ultimo anno, ha raggiunto un massimo storico di circa 260 dollari, partendo da una quotazione nel 2023 di circa 10 dollari. Si tratta di un incremento di 26x che l’ha proiettata tra le prime della classe, attirando l’attenzione dell’intero settore crypto.

Tuttavia, oggi il contesto è molto diverso. La deriva di questa chain verso le meme coin, inizialmente fonte di grandi guadagni, si è trasformata in un fattore di rischio per gli investitori. Attualmente, il mercato delle meme coin, infatti, sta attraversando una fase complessa, caratterizzata da numerose truffe.

In questo scenario, Solana, etichettata ormai come la chain di riferimento delle meme coin, subisce una cattiva reputazione riflessa, con un impatto negativo sul suo prezzo. Ma quali potrebbero essere i suoi sviluppi futuri? Analizziamoli insieme.

Solana: Previsioni di prezzo 2025

Esaminiamo le possibili prospettive di Solana per il 2025, un anno iniziato in modo negativo per questa blockchain.

Attualmente, il prezzo del token si aggira intorno ai 140 dollari, in calo dopo aver infranto il supporto dei 160 dollari e senza livelli di protezione nelle vicinanze. Il primo livello di supporto significativo si trova intorno ai 110 dollari, una zona in cui Solana ha gravitato a lungo in passato.

Se questo livello dovesse cedere con forza, la situazione si complicherebbe notevolmente, con un possibile crollo fino a 70 dollari, considerata l’ultima barriera prima di un ulteriore ribasso.

Le previsioni per il 2025, influenzate dall’attuale crisi delle meme coin, vedono Solana chiudere l’anno intorno ai 110 dollari, a meno che non riesca a contenere la fuga di capitali.

Solana: Previsioni di prezzo 2026-2027

Il mercato crypto, almeno per il momento, non sta seguendo le aspettative iniziali, rendendo necessaria una revisione delle previsioni per i prossimi anni.

Si ipotizzava un bear market per Solana nel biennio 2026-2027, ma lo scenario potrebbe essere diverso.

Se riuscisse a prendere le distanze dalle meme coin e a riabilitare la propria reputazione, potrebbe tornare facilmente ai 250 dollari tra il 2026 e il 2027. Tuttavia, molto dipenderà dalla direzione che deciderà di intraprendere.

Solana: Previsioni di prezzo 2028-2030

Guardando al periodo 2028-2030, è ancora presto per stilare delle previsioni certe, ma è possibile delineare comunque alcuni scenari ipotetici futuri.

Tutto dipenderà dalla capacità di Solana di rafforzare il proprio ecosistema, che attualmente appare in difficoltà.

Se riuscisse a riaffermarsi come “Ethereum killer”, sarebbe lecito aspettarsi un incremento del prezzo, con possibili target prima a 500 e poi a 1.000 dollari.

Al contrario, se non riuscisse a spostarsi verso progetti di maggiore valore, potrebbe finire relegata a un ruolo secondario, con un valore di mercato nettamente inferiore.

Solaxy in soccorso di Solana?

Un progetto che potrebbe rappresentare una svolta per Solana è Solaxy (SOLX), che introduce un nuovo livello di valore all’ecosistema.

Solaxy è il primo layer 2 di Solana, una blockchain secondaria che mira a migliorare la scalabilità e a ridurre la congestione del network. Si tratta di una strategia già adottata con successo da Ethereum e altre blockchain per ottimizzare le prestazioni.

Ma perché Solana ha bisogno di Solaxy, oltre agli aspetti tecnici? La risposta è semplice: avvicinarsi a Ethereum in termini tecnologici potrebbe essere la chiave per il suo rilancio.

Nonostante sia stata a lungo definita l'”Ethereum killer”, la proliferazione incontrollata delle meme coin ha danneggiato la sua credibilità. Per tornare a essere un’alternativa competitiva, Solana deve riprendere il percorso tracciato da Ethereum e, possibilmente, migliorarlo.

In questo contesto, Solaxy potrebbe assumere un ruolo cruciale, rendendo fondamentale un’azione rapida da parte di Solana.

Attualmente, è possibile investire in Solaxy in fase di prevendita. Finora il progetto ha già raccolto oltre 23,7 milioni di dollari, con il token SOLX disponibile in questo momento al prezzo scontato di 0,001648 dollari.

