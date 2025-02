Cronaca

SOLARO – Due donne di 22 e 62 anni sono rimaste ferite questa mattina, venerdì 28 febbraio, in un incidente stradale avvenuto in corso Europa 67. Secondo le prime informazioni fornite da Areu si sarebbe verificato lo scontro tra due auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho e i soccorritori dell’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Solo una delle due conducente ha richiesto il trasporto in ospedale: è stata portata in codice giallo all’ospedale di Desio, dove è arrivata poco dopo le 7,30.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. Restano ancora da accertare le cause dello scontro, mentre i veicoli sono stati rimossi per ripristinare la viabilità in zona. Per tutta la durata dei soccorsi l’arteria è rimasta chiusa al traffico e si è creato qualche rallentamento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti