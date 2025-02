news

Strategy compra 20.356 Bitcoin per la cifra di 1,99 miliardi di dollari

Tra il 18 e il 23 febbraio, Strategy ha aggiunto 20.356 Bitcoin al suo portafoglio, portando il totale a quasi 500.000 BTC. In termini di offerta globale, questa mossa equivale a oltre il 2,3% dell’intera disponibilità di Bitcoin.

L’acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 97.514 dollari per Bitcoin, confermando la strategia aggressiva dell’azienda nel rafforzare la propria posizione nel mercato degli asset digitali. Secondo quanto dichiarato dal presidente esecutivo Michael Saylor, l’operazione è stata finanziata in gran parte attraverso un’emissione di obbligazioni convertibili da 2 miliardi di dollari, chiusa di recente.

In questo modo, Strategy continua la sua strategia di accumulo di Bitcoin, nonostante alcune incertezze sulla performance della sua attività principale per il 2024.

Strategy has acquired 20,356 BTC for ~$1.99B at ~$97,514 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 6.9% YTD 2025. As of 2/23/2025, we hodl 499,096 $BTC acquired for ~$33.1 billion at ~$66,357 per bitcoin. $MSTR https://t.co/mNWDaXRE7N — Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 24, 2025

Le riserve di Strategy sfiorano i 500.000 Bitcoin

Con un totale di 499.096 BTC posseduti, Strategy si avvicina alla soglia simbolica dei 500.000 Bitcoin. Il mercato delle criptovalute resta volatile, ma la strategia di accumulo dell’azienda appare ben definita e coerente con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel settore.

Molti analisti di Wall Street considerano questa strategia razionale nonostante i rischi. Inoltre, alcuni grandi investitori istituzionali, come BlackRock e CalSTRS, continuano a supportare Strategy aumentando le loro partecipazioni nella società.

Questo conferma l’interesse crescente del settore finanziario tradizionale per Bitcoin. Tuttavia, nonostante la forte capitalizzazione della società, il prezzo delle sue azioni ha subito una flessione, chiudendo recentemente a 299,69 dollari. Un dato che evidenzia come il mercato azionario non reagisca sempre in maniera lineare alle mosse strategiche dell’azienda.

Un nuovo capitolo per gli investimenti istituzionali in Bitcoin?

La massiccia accumulazione di Bitcoin da parte di Strategy potrebbe rappresentare una svolta negli investimenti istituzionali nel settore crypto. Con quasi 500.000 BTC in riserva, l’azienda si conferma come uno dei principali attori del mercato. Tuttavia, anche altre aziende, come la giapponese Metaplanet, stanno cercando di rafforzare le loro posizioni con l’obiettivo di raggiungere i 10.000 BTC entro il 2025.

Il mercato osserva con attenzione questa strategia di accumulo, che, se da un lato appare audace, dall’altro potrebbe definire nuovi standard per il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie nel mondo di Bitcoin. L’impatto a lungo termine di queste operazioni resta da valutare, ma una cosa è certa: il ruolo degli investitori istituzionali nel settore crypto è destinato ad aumentare.

