UBOLDO – Sono state noleggiate, con un investimento di 124 mila euro per un periodo di tre anni, le nuove apparecchiature che permetteranno l’installazione del T-red all’incrocio tra via IV Novembre e via Sanzio e Dell’Acqua, uno dei punti più critici per il traffico nella zona della Saronnese.

I lavori di installazione sono partiti ieri pomeriggio e sono seguiti con attenzione dal comandante della polizia locale, Alfredo Pontiggia. Nei prossimi giorni saranno effettuate le necessarie prove tecniche e i test di funzionamento, con l’attivazione definitiva prevista per la prossima settimana. L’importo del noleggio comprende non solo le apparecchiature, ma anche la loro installazione, la messa a punto e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il nuovo T-red sarà impiegato per rilevare e sanzionare gli automobilisti che attraversano l’incrocio con il semaforo rosso un problema sul fronte della sicurezza stradale oltre che di rispetto del codice della strada. Le multe previste variano: chi commette l’infrazione dovrà pagare 167 euro, ridotti a 116,90 euro se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni. La violazione comporta anche la decurtazione di 6 punti dalla patente, che salgono a 10 per i neopatentati (chi ha conseguito la patente da meno di tre anni). Nella fascia oraria notturna, tra le 22 e le 7 del mattino, la sanzione aumenta a 222 euro.

