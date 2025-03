Sport

CASTELLANZA – È arrivato il momento dello scontro direttissimo, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno accoglie alla Soevis Arena la Virtus Ragusa.

Palla a due, Saronno infila il primo canestro di giornata con il tiro in sospensione di Nasini. Risponde Simon la con la tripla in transizione, ma la difesa roburina in avvio è ottima ed energica, mentre non si puó dire lo stesso per l’attacco che non gira come al solito. A quattro minuti dalla fine del tempino, coach Gambaro chiama timeout per cercare di invertire un 1/9 da due e un 0/2 da tre. Saronno si salva perchè anche Ragusa non eccelle nelle percentuali, i siciliani chiudono avanti 18-12.

Nel secondo quarto crollano i biancoazzurri. Bertocco comincia a macinare punti dalla distanza, ci pensa invece Gloria con la sua possenza a segnare a ripetizione in area. La Robur non reagisce e anzi sembra abbattuta, scivola via il punteggio, alla sirena di metá partita la tripla di Kosic fissa il 50-30 per gli ospiti.

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, Quinti lotta come un leone in difesa e in attacco coi pick&roll con Beretta trova diversi canestri (top scorer per Saronno con 21 punti). Gloria peró continua a colpire da sotto e il gap si riduce solo parzialmente, 65-51 Ragusa e si entra negli ultimi dieci minuti.

Prende in mano le redini della squadra De Capitani che tra tiri liberi, accelerazioni al ferro e tiri in sospensione guida Saronno alla rimonta. Coach Di Gregorio sul 71-63 chiama timeout per fermare l’inerzia casalinga, mancano tre minuti e mezzo. Pellegrini dalla lunetta, ancora De Capitani con una tripla complicatissima e infine il layup di Quinti firmano il -3. Saronno ha palla in mano, mancano pochi secondi. Beretta sfonda centralmente, scarico fuori verso Negri che fa saltare il difensore e poi con la sua classe infinita spara dentro la tripla del pari a un secondo dalla fine. Palazzetto in estasi, rimonta completata, 73-73, sarà overtime.

Esce subito per falli De Capitani tra gli applausi del suo pubblico, Vanoli segna due liberi. Di nuovo Gloria da sotto e Bertocco in lunetta aprono il 6-0 di parziale per i siciliani. Prova a dare una scossa Beretta con un gioco da tre punti trasformato, si torna a -3. Palla di nuovo nelle mani di Negri, ma questa volta la tripla non entra. Fallo sistematico su Erkmaa che fa 2/2 e chiude i conti. Vince Ragusa 81-76.

Un’occasione sprecata. Se nel secondo tempo è stata come ci si aspettava una sfida alla pari, non si può certamente dire lo stesso dei primi venti minuti. Una Robur spenta, senza la solita energia che l’ha sempre contraddistinta. Poi si è riusciti in qualche modo a rientrare, ma se si va sotto di venti punti in uno scontro diretto c’è qualcosa che non ha funzionato. Una sconfitta che condanna la squadra di Gambaro all’ultimo posto scavalcata proprio da Ragusa. Ora c’è da rimboccarsi le maniche e non perdere voglia ed entusiasmo, perchè ancora i giochi non sono chiusi. Si riparte sabato 8 marzo, in trasferta contro i Fiorenzuola Bees.

