Una nuova meme coin sta attirando l’attenzione nel settore: BTC Bull ($BTCBULL). Si tratta di un progetto crypto basato sul concetto di meme, ma con un approccio più strutturato e con una utilità reale. I possessori del token $BTCBULL, infatti, possono ottenere rendimenti in BTC veri in base alla performance del prezzo di Bitcoin. Attualmente in prevendita, il token viene venduto in questo momento al prezzo di a 0,002385 dollari, ma questo valore è destinato a crescere nelle fasi successive della ICO (Initial Coin Offering).

I circa 3 milioni di dollari raccolti in pochissime settimane dimostrano un interesse concreto da parte degli investitori. Gli analisti hanno già avanzato proiezioni di prezzo del token BTCBULL da qui al 2030. Le stime tengono conto di vari fattori che potrebbero incidere sul valore futuro del token. Vediamo cosa dicono.

BTC Bull ($BTCBULL): i dettagli del progetto

BTC Bull sfrutta la popolarità dei meme su Internet e la combina con l’interesse degli investitori per Bitcoin.

Il token $BTCBULL è al centro dell’ecosistema del progetto. Chi lo detiene nel proprio wallet riceve airdrop di $BTC veri e guadagni aggiuntivi tramite lo staking, con un APY (rendimento percentuale annuo) attualmente del 151%.

Il progetto si distingue quindi per il suo legame con il prezzo di Bitcoin, consentendo agli investitori di assicurarsi un’esposizione indiretta alla criptovaluta per eccellenza, traendo vantaggio dalla sua crescita di prezzo senza dover detenere direttamente la criptovaluta. Basato sulla rete Ethereum, $BTCBULL è compatibile con i principali DEX e wallet decentralizzati.

La partnership con il wallet di ultima generazione Best Wallet migliora la sicurezza e l’efficienza della gestione dei token.

Ecco di seguito, due delle caratteristiche più rilevanti del progetto:

Airdrop di Bitcoin : i possessori di $BTCBULL riceveranno airdrop di $BTC al raggiungimento di specifici traguardi di prezzo. Il primo airdrop avverrà quando Bitcoin toccherà i 150.000 dollari, seguito da ulteriori distribuzioni ogni 50.000 dollari di crescita.

: i possessori di $BTCBULL riceveranno airdrop di $BTC al raggiungimento di specifici traguardi di prezzo. Il primo airdrop avverrà quando Bitcoin toccherà i 150.000 dollari, seguito da ulteriori distribuzioni ogni 50.000 dollari di crescita. Meccanismo di token burn: la riduzione dell’offerta di token in circolazione attraverso il burning può aumentare il valore di $BTCBULL. Il primo burn avverrà quando Bitcoin raggiungerà i 125.000 dollari.

BTC Bull: Previsioni di prezzo per il 2025

La prevendita di BTC Bull dovrebbe concludersi nel 2025. Nel frattempo, il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 90.000 dollari, un livello che non si vedeva da mesi. Dopo aver toccato un massimo storico di 109.079 dollari verso la fine del 2024, l’andamento futuro rimane incerto. Il destino di BTC Bull è quindi legato a un’eventuale ripresa di Bitcoin. Il primo token burn è previsto a 125.000 dollari, mentre l’airdrop si attiverà a 150.000 dollari.

Se la prevendita terminerà con Bitcoin sopra i 150.000 dollari, il prezzo di BTC Bull potrebbe raggiungere 0,007631 dollari nei primi scambi su DEX, triplicando il valore attuale del token BTCBULL.

Nel caso in cui Bitcoin superasse i 200.000 dollari entro fine anno, come ipotizzato dagli analisti più ottimisti, il valore di BTC Bull potrebbe salire ulteriormente.

BTC Bull: Previsioni di prezzo per il 2026

Nel 2026, il valore di BTC Bull dipenderà ancora dalle performance di Bitcoin. Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, prevede che il prezzo di Bitcoin potrebbe oscillare tra 750.000 e 1 milione di dollari.

Le stime più prudenti vedono invece Bitcoin intorno ai 200.000 dollari nei primi mesi dell’anno. In entrambi i casi, un altro token burn e nuovi airdrop di Bitcoin verranno attivati, mentre il periodo di staking giungerà al termine.

Questi fattori potrebbero portare il prezzo del token $BTCBULL fino a 0,015121 dollari entro la fine del 2026.

BTC Bull: Previsioni di prezzo per fino al 2030

Per mantenere la crescita fino al 2030, BTC Bull avrà bisogno non solo di un mercato Bitcoin in ascesa, ma anche di una community solida, soprattutto sui suoi canali social di X e Telegram.

Se nel 2026 Bitcoin dovesse stabilizzarsi tra 300.000 e 500.000 dollari, ulteriori airdrop e token burn potrebbero generare un maggiore interesse per BTC Bull, contribuendo a una progressiva riduzione dell’offerta.

Il Bull Fund, che detiene il 15% dell’offerta totale dei token, garantirà al progetto una certa flessibilità per adattarsi alle dinamiche del mercato. Inoltre, potrebbero essere introdotti nuovi incentivi legati a Bitcoin e ulteriori token burn.

Se queste condizioni dovessero realizzarsi, il prezzo di $BTCBULL entro fine 2030 potrebbe attestarsi sul valore di 0,37895 dollari, con un ROI di 100x per chi avrà deciso di investire ora in BTC Bull al prezzo attuale di prevendita.

