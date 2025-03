Calcio

GERENZANO – Nel recupero della ventesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda rinviata per impraticabilità del campo e disputata a Gerenzano nella serata di giovedì 27 febbraio, la Gerenzanese conquista un’importante vittoria contro la Luisago Portichetto.

Dopo un primo tempo statico durante il quale la squadra ospite è leggermente più pericolosa rispetto ai padroni di casa, il risultato si sblocca all’11’ minuto della ripresa grazie alla rete di Canavesi che finalizza una bellissima azione di Vergani portando in vantaggio la Gerenzanese rimasta, tra l’altro, in inferiorità numerica poco prima del duplice fischio a causa del cartellino rosso ai danni di Zucchetti. La Luisago, nonostante lo svantaggio e l’uomo in più, non riesce a reagire concretamente facendo, così, concludere il match con il risultato di 1-0.

La Gerenzanese, dunque, conquista tre importantissimi punti con i quali riesce a fare un grande passo avanti in classifica uscendo momentaneamente dalla zona play-out. Discorso diverso, invece, per la Luisago Portichetto che resta al settimo posto della classifica a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off.

(foto da archivio)