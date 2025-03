Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria del sentito derby di mercoledì 26 febbraio in trasferta con il Fbc Saronno, la Caronnese torna a giocare nello stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare alle 14.30 l’importantissimo scontro diretto con il Mariano, partita fondamentale per la corsa alla promozione in Serie D.

Attualmente la Caronnese al quinto posto della classifica a quota 51 punti mentre il Mariano, reduce mercoledì da una sconfitta per 2-0 contro il Pavia, è quarto ad una lunghezza di distanza dai rossoblu. Ecco i convocati dal tecnico della Caronnese Michele Ferri in vista dell’importante big match di domenica pomeriggio:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Alberto Sorrentino, Alex Sotelo

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca M.alvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert.

Attaccanti: Ray Murphy Omoregbe, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Abdou Doumbia.

(foto da archivio)