Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Per il carnevale a Ceriano Laghetto ci sono tre proposte coinvolgenti, a partire da domenica prossima, 2 marzo, per concludersi sabato 8 marzo con la grande sfilata di chiusura del carnevale ambrosiano. Il primo appuntamento sarà in frazione Dal Pozzo domenica 2 marzo, dalle 15. La Consulta Dal Pozzo organizza una festa di carnevale al centro civico per bambini e ragazzi con il laboratorio “Crea la tua maschera”, che sarà seguito da una merenda a tema, giochi di carnevale e poi una sfilata. Si tratta di un evento gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 342.1119467.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 6 marzo nei locali della Biblioteca civica. Un’iniziativa promossa dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con il Comitato genitori. “Carnevale in biblioteca, lettura e laboratorio” è il nome dell’evento in programma a partire dalle 17. Si comincia con la lettura del libro “In quel baule” di Guia Risari e Laura Orsolini, per poi liberare la fantasia con il laboratorio “Il grande banchetto di Carnevale”. A seguire merenda per tutti, a cura del Comitato Genitori. Per informazioni: 02.96661347.

Il terzo appuntamento, quello più atteso, è per sabato 8 marzo, giorno di chiusura del Carnevale Ambrosiano. In questa occasione, il Comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con Ecolandia Aps, Proloco Ceriano Laghetto, parrocchia San Vittore, Ccrr, Comitato Genitori, Acla, Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Papaciotti e Associazione Nazionale Alpini, propone lo storico “Carnevale Cerianese” con la grande sfilata in maschera per le vie del paese. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Oratorio alle ore 14. La partenza della sfilata in maschera sarà alle 14.30, con arrivo in Piazza Diaz dopo l’attraversamento delle principali strade cittadine.

Ci sarà Baby Dance a cura dell’Asilo nido e Scuola dell’Infanzia Bilingue “Papaciotti” dalle 15 alle 15.30, poi lo spettacolo di magia a cura di Ecolandia Aps, dalle 15.30 alle 16.30.

Quindi è in programma la premiazione di maschere e striscioni con la partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e del Comitato Genitori.

La festa sarà allietata dalla distribuzione gratuita di chiacchiere a cura di Acla e altre delizie a cura di Pro Loco Ceriano Laghetto, Associazione Nazionale Alpini e Comitato Genitori.

“Per il Carnevale 2025 a Ceriano sono in campo diverse realtà che sapranno rendere questo appuntamento coinvolgente per tutti, a cominciare naturalmente dai bambini” – sottolinea l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Da domenica prossima a Dal Pozzo, passando per l’evento di giovedì in biblioteca fino ad arrivare alla sfilata di sabato, sarà una bella festa per la quale ci auguriamo una grande partecipazione”.