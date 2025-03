Groane

LAZZATE – Una passione nata per caso, un talento che fiorisce ogni anno tra stoffe, aghi e meraviglia. Nadia Casellato, conosciuta sui social come Nadia Fuerte, è la mente creativa e il cuore pulsante di Mask for a Dream, il gruppo che incanta con le sue spettacolari maschere veneziane. Da autodidatta, la residente di Lazzate e titolare di un negozio di acconciatura a Misinto ha trasformato un colpo di fulmine per il Carnevale di Venezia in un’avventura sartoriale unica.

“Tutto è iniziato per caso nel 2010”, racconta Nadia, “Avevo deciso di andare a Venezia noleggiando un abito storico all’ultimo minuto. Era San Valentino e ho coinvolto anche mio marito. Da lì è scoccata la scintilla: l’anno successivo abbiamo noleggiato di nuovo gli abiti e ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno spronata a creare i miei costumi.”

Senza alcun corso di cucito alle spalle, Nadia ha imparato l’arte della sartoria grazie a serate su Skype con amici esperti e ai preziosi consigli dello zio Sante, un sarto specializzato in abiti da uomo e frac da ballo. Il risultato? Oltre 22 abiti completi di ogni accessorio, tutti rigorosamente fatti a mano e indossati con orgoglio al Carnevale di Venezia e non solo.

Il 2023 è stato un anno indimenticabile: “Ho sfilato con mia figlia Sara, che all’epoca aveva 8 anni, sul palco di Piazza San Marco a Venezia, vincendo la maschera più bella della giornata del 14 febbraio con la mia creazione Le Fate”, ricorda con emozione. E non è tutto: lo scorso anno, il gruppo ha conquistato il terzo posto al Carnevale di Varese.

Ma le creazioni di Nadia non si fermano al carnevale veneziano. I suoi abiti hanno brillato durante eventi locali, manifestazioni benefiche come Rovellasca per l’Emilia e persino alla Cascina del Comitato Maria Letizia Verga a Monza. “Lo scorso anno abbiamo fatto una sorpresa ai bimbi della scuola primaria di Lazzate, portando le nostre maschere tra i banchi di scuola”, racconta con orgoglio.

E il 2024 si preannuncia altrettanto ricco di emozioni. Dopo la sfilata di domenica scorsa a Olgiate Comasco, Nadia e Sara sono pronte tornate a Venezia venerdì 28 febbraio e partecipare al Carnevale di Lurate Caccivio domenica 2 marzo. “Ringrazio tutti i miei indossatori che si prestano volentieri e tutta la mia famiglia che mi supporta, indossando anche loro i miei abiti!”, conclude Nadia con gratitudine.

Una storia di creatività, passione e determinazione che dimostra come, con ago e filo, si possa dare vita ad un sogno.

