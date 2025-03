news

Dubai continua a dimostrarsi un punto di riferimento per l’innovazione nel settore finanziario e blockchain. L’ultima notizia di rilievo è che il Dubai International Financial Centre (DIFC), il principale hub finanziario del Medio Oriente, ha ufficialmente riconosciuto USDC e EURC come le prime stablecoin regolamentate.

Questa decisione non solo rappresenta un’importante tappa verso la loro adozione, ma rafforza anche la posizione della città come epicentro dell’economia digitale globale.

Circle guadagna terreno contro Tether

L’approvazione di USDC ed EURC rappresenta una vittoria significativa per Circle, l’azienda emittente di queste stablecoin. Storicamente, il mercato delle stablecoin è stato dominato da USDT di Tether, ma questa nuova regolamentazione potrebbe ridefinire gli equilibri.

La trasparenza e la stabilità garantite da USDC e EURC, grazie alle loro riserve completamente supportate da valuta fiat e alle revisioni regolari, conferiscono loro un vantaggio competitivo in un settore spesso criticato per la mancanza di chiarezza finanziaria.

Grazie a questa decisione, le aziende operanti all’interno del DIFC potranno utilizzare USDC e EURC per una serie di operazioni finanziarie, tra cui pagamenti, regolamenti di asset digitali e servizi finanziari decentralizzati (DeFi).

Una spinta alla fiducia nel mercato delle stablecoin

Secondo Ryan Lee, capo analista di Bitget, questa mossa potrebbe rafforzare la fiducia nelle stablecoin in un periodo caratterizzato da volatilità regionale. Il riconoscimento ufficiale da parte del DIFC non solo aiuta Circle a consolidare la propria posizione rispetto a Tether, ma potrebbe anche ridefinire l’intero mercato delle stablecoin, che attualmente vale 157 miliardi di dollari.

Una regolamentazione chiara e solida potrebbe incentivare un utilizzo più ampio di USDC ed EURC in contesti sempre più diversificati. L’annuncio si inserisce in un quadro più ampio di crescente adozione delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità finanziarie del paese stanno lavorando per stabilire regolamenti chiari e favorevoli all’innovazione, con l’obiettivo di attirare sempre più aziende fintech e blockchain.

L’integrazione di USDC ed EURC nel DIFC dimostra l’impegno di Dubai nella creazione di un ambiente conforme e sicuro per le imprese del settore. Con questa mossa, infatti, Dubai rafforza la propria posizione come uno dei centri finanziari più innovativi al mondo. Il riconoscimento di USDC e EURC rappresenta quindi un passo significativo per l’adozione delle criptovalute in un contesto regolamentato, aprendo nuove opportunità per la loro integrazione nell’economia globale.

