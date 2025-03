Città

SARONNO – “Missione compiuta! Dopo mesi di segnalazioni, la gallina che si aggirava in viale Prealpi a Saronno è stata finalmente salvata grazie all’intervento di una squadra salva animali di Enpa”. Ad annunciarlo sono i volontari dell’Ente protezione animali.



Come ricordano dall’Enpa, “la gallina vagava in strada mettendo a rischio la sua vita, ma ora ha trovato una seconda possibilità: sarà accolta da una famiglia che ha giá altre galline anziane che vengono curate con grande amore e dedizione. Un lieto fine che scalda il cuore! Grazie a tutti i cittadini per le segnalazioni e per l’intervento della squadra”.

(foto: la gallina infine trovata e recuperata da parte dei volontari dell’Ente protezione animali di Saronno)

01032025