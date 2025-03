Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 28 febbraio, spiccano il nuovo sistema di controllo semaforico a Uboldo e la visita dell’imam Najib al Bared all’istituto Parma e un incidente stradale a Solaro con due feriti.

A Uboldo entrerà in funzione un nuovo sistema di telecamere T-Red per sanzionare chi passa con il rosso.

La Casa di Comunità di Saronno è stata selezionata tra le sette strutture lombarde su 130 che soddisfano pienamente i criteri del PNRR. Le telecamere di Sky sono entrate per documentare il modello di efficienza del servizio sanitario locale.

L’imam Najib al Bared ha incontrato gli studenti dell’Ipsia Parma di Saronno, condividendo quattro insegnamenti legati alla tolleranza, al rispetto e alla convivenza tra culture diverse.

Il commissario straordinario ha approvato il bilancio di previsione di Saronno, garantendo continuità amministrativa e stanziamenti per le principali opere pubbliche e servizi comunali.

A Solaro, uno scontro tra due auto ha provocato il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto in via Varese e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per il trasporto dei feriti in ospedale.

