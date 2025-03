Cronaca

CASTELLANZA – BUSTO ARSIZIO Scontro tra due auto all’alba sull’A8 tra Castellanza e Busto Arsizio: tre uomini coinvolti, ma nessuno ha riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.53 nel tratto in direzione Varese e ha causato rallentamenti e code.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti tre uomini di 25, 31 e 33 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano Messina e i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce rossa di Legnano. Dopo le verifiche mediche, nessuno dei coinvolti ha necessitato il trasporto in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’arteria, la circolazione è proseguita su una sola corsia, causando ulteriori disagi al traffico. L’incidente ha infatti provocato code nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio. Per chi viaggia in direzione Varese, è stato consigliato l’ingresso a Busto Arsizio, mentre per chi proveniva da Milano l’uscita suggerita è stata Legnano.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Matteo)

