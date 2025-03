Cronaca

LOMAZZO – Non solo a Saronno, dove di questi episodi se ne erano verificati parecchi recentemente, ma pure nella vicina Lomazzo: nei giorni scorsi, a Lomazzo, un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica è stato notato mentre vagava quasi completamente nudo sotto la pioggia. La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti prima dell’intervento delle forze dell’ordine e del personale del 118, che lo hanno assistito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna.

L’uomo, un 41enne di nazionalità egiziana, è stato rivestito prima di essere soccorso. Non ha opposto resistenza né ai soccorritori né ai sanitari una volta arrivato in ospedale, sebbene mostrasse evidenti segni di agitazione sia fisica che psicologica. In pronto soccorso è stato tenuto sotto controllo dalla vigilanza dell’Asst Lariana prima di essere affidato ai medici.

Presentava alcune escoriazioni autoinferte su testa e braccia, per le quali è stato medicato. Dopo essere stato sedato, si è addormentato senza creare ulteriori problemi. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto potrebbe essere legato a difficoltà burocratiche con i documenti e il passaporto.

