SARONNO – Oggi pomeriggio sabato primo marzo, dalle 15 alle 18,30, l’associazione Il Tassello in via Don Luigi Monza 13a ospiterà un nuovo appuntamento con il Repair Cafè di Saronno, un’iniziativa dedicata alla riparazione collaborativa di oggetti guasti o danneggiati.

I partecipanti potranno portare piccoli elettrodomestici, capi di abbigliamento, computer, cellulari, biciclette, giocattoli e altri oggetti per tentare di ripararli insieme ai volontari del Repair Cafè Saronno, utilizzando anche le attrezzature messe a disposizione dall’associazione. L’unico limite riguarda monitor, TV e forni a microonde, che non saranno accettati per le riparazioni.

L’evento non è solo un’occasione per dare nuova vita agli oggetti, ma anche un’opportunità per chi desidera offrire il proprio aiuto: chi possiede competenze tecniche può unirsi al team di volontari per supportare le riparazioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo [email protected], visitare il sito www.tassello.org o chiamare il numero 340.8959489.

