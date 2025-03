Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Le forze dell’ordine hanno ricostruito con precisione il movimentato episodio di lunedì scorso, 24 febbraio, conclusosi con l’arresto di due persone. Quel giorno alle 15.30 la rapina di una automobile a Nerviano: due persone armate di pistola aveva fatto scendere gli occupanti del mezzo, padre e figlio, e se ne erano impossessati, e sono andati a Garbagnate Milanese dove hanno rapinato la farmacia comunale per essere poi intercettati durante la fuga da una pattuglia dei carabinieri. Ne è scaturito un inseguimento nelle vie di Cesate, Senago, di nuovo a Garbagnte Milanese e sino a Lainate dove, in via Puccini, infine hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi.

I malviventi hanno provato a nascondersi in edifici privati ma sono stati rintracciati e fermati. Recuperato l’incasso sottratto alla farmacia, 200 euro in contanti. Gli arrestati sono stati poi trasferiti nel carcere di San Vittore a Milano.

(foto archivio)

01032025