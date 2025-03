Città

SARONNO – Rossella La Gamba presenta il suo libro “L’Avvocato in Scarpe da Running”. Il Gruppo Amatori Podismo (Gap) di Saronno organizza un evento speciale per gli amanti della lettura e della corsa: la presentazione del libro “L’avvocato in scarpe da running” di Rossella La Gamba, scritto in collaborazione con Claudia Gaetani.

L’evento si terrà il 7 marzo alle ore 21:00 all’Auditorium Aldo Moro. Un’occasione imperdibile per scoprire il viaggio personale dell’autrice, che racconta come la malattia l’abbia portata a una nuova consapevolezza e a una crescita interiore. Il sottotitolo del libro, “La malattia è il mio viaggio verso nuove consapevolezze. Io non sono la malattia, io sono me stessa”, lascia intendere un racconto profondo e ispirazionale.

La serata rientra nelle iniziative che precedono la Staffetta 24×1 ora e La Ultra di Saronno, eventi sportivi molto attesi dagli appassionati di corsa.

Con il patrocinio della Città di Saronno, la presentazione del libro sarà un momento di riflessione e condivisione, aperto a tutti coloro che vogliono lasciarsi ispirare dalla forza e dalla resilienza dell’autrice.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.gapsaronno.it.

