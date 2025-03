Città

SARONNO – Grande cordoglio in città per la morte di Paolo Legnani, alpino ma soprattutto cuore pulsante del quartiere Prealpi e del gruppo Sant’Antonio di Saronno. Classe 1950; con l’amico di sempre Giacomo Palumbo, tanti volontari e il figlio Luca, ha fatto nascere la sagra e la rievocazione di Sant’Antonio.

La sua passione e dedizione erano assolutamente evidenti nel modo in cui, ogni anno, riusciva ad animare e arricchire la sagra e la rievocazione con nuovi spunti. Uno dei momenti in cui dava il meglio era quando, con tabarro, cappello e zoccoli, riceveva i bambini delle scolaresche, trasmettendo loro le tradizioni e l’orgoglio per la storia cittadina.

È stato lui, lo scorso 17 gennaio, ad accendere il falò di Sant’Antonio, salutato come sempre dal calore dei saronnesi.

Il funerale si terrà lunedì alle 14.45 alla chiesa della Sacra Famiglia al quartiere Prealpi, preceduto dal rosario alle 14.30.