SARONNO – Un accorato appello al Comune per poter anticipare la data delle nozze e uscire da una situazione difficile e complicata.

È l’appello che arriva da una giovane sposa saronnese che, da febbraio, è alle prese con la parte burocratica delle nozze, complicata dalla caduta dell’amministrazione comunale.

In sostanza, gli sposi si sono presentati in municipio, hanno preparato le pratiche per la pubblicazione e hanno chiesto di sposarsi il prima possibile. “Per noi è proprio una necessità, abbiamo davvero tutto pronto. Ci manca solo il matrimonio”, spiega la ragazza amareggiata. Sulla vicenda non forniamo dettagli per rispetto delle persone coinvolte e per non complicare ulteriormente la situazione.

“All’ufficio competente mi hanno detto che, siccome stava cadendo la giunta, la situazione era difficile e non potevano darmi altra data che il primo aprile, perché dovevano ‘smazzare loro’ i matrimoni”.

Per la saronnese, la data del primo aprile è stata più che un brutto scherzo, bensì un’amarissima doccia fredda. Da qui la decisione di fare un secondo passaggio in municipio: “C’era un’altra dipendente e siamo riusciti ad anticipare di una settimana. Al momento le nozze sono fissate per fine marzo. Mi sembra impossibile che possa essere così complesso trovare il modo di fare un matrimonio. In fondo, siamo andati in municipio la prima volta a febbraio e vogliamo solo ufficializzare il prima possibile”.

Da qui la decisione di lanciare un appello: “Mi rendo conto che sia caduta l’amministrazione, ma per me sarebbe davvero vitale poter anticipare ulteriormente”.

“La pratica – spiegano dal Municipio – per il matrimonio è stata aperta in Comune a Saronno il 12 febbraio e le pubblicazioni sono state regolarmente eseguite entro fine febbraio. Il procedimento amministrativo prevede poi che debbano passare, altri 4 giorni per le opposizioni. Siccome lo sposo risiede in altro Comune è necessario effettuare la stessa procedura anche nell’altro Comune coinvolto, che non ha però ancora fatto pervenire al Comune di Saronno l’eseguita pubblicazione”.

Ed entrano nello specifico: “La data di matrimonio era stata fissata dagli uffici al primo aprile ma questa mattina, a seguito della richiesta della sposa di anticipare i tempi, è stata trovata un’altra data per la celebrazione, la prima possibile incrociando sia la disponibilità della sala gratuita sia la disponibilità del personale celebrante (attualmente ridotto soltanto ai funzionari comunali), ovvero quella del 25 marzo 2025. La richiesta è stata formalizzata ed inviata ad ufficio segreteria per la prenotazione sala. Ulteriori richieste non sono pervenute”.

