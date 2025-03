Città

SARONNO – Due momenti di riflessione intensa hanno segnato la giornata di venerdì 28 febbraio a Saronno, dove il tema della tossicodipendenza è stato affrontato con grande partecipazione ed emozione. L’incontro, fortemente voluto dai ragazzi del presidio di legalità, si è articolato in due appuntamenti: uno riservato agli studenti del Liceo Legnani in aula magna, dalle 10.56 alle 12.52, e un incontro pubblico aperto a tutta la comunità, tenutosi nel pomeriggio alle 17 nello spazio giovani di via Benetti.

Ad aprire il confronto pomeridiano è stato Francesco Zavatteri, padre di Giulio, un giovane 19enne palermitano scomparso nel 2022 a causa della dipendenza da crack. Il racconto di Zavatteri ha subito toccato il cuore dei presenti: mostrando il ritratto del figlio e uno dei suoi disegni, ha descritto Giulio come un ragazzo brillante, simpatico e sensibile, con un grande talento artistico. La sua storia, però, ha preso una piega drammatica quando, durante il periodo del liceo, i genitori hanno scoperto marijuana nel suo zaino. Da quel momento è iniziato un percorso tormentato tra incontri con psicologi, ricoveri e passaggi in comunità, fino alla tragica ricaduta che lo ha portato alla morte il 15 settembre 2022.

Dalla sofferenza per la perdita del figlio, Francesco Zavatteri ha trovato la forza di fondare l’associazione “Casa di Giulio”, con cui porta la testimonianza di Giulio nelle scuole e nelle università italiane. L’obiettivo è quello di sensibilizzare giovani e genitori sul tema delle dipendenze, cercando di comprendere cosa spinge i ragazzi a cercare rifugio nelle sostanze. Ha anche contribuito alla stesura del ddl “Dalla dipendenza all’interdipendenza”, un sistema integrato di interventi educativi e sociosanitari per affrontare le dipendenze, approvato dall’assemblea regionale siciliana.

Dopo il suo toccante racconto, due persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma della dipendenza, hanno condiviso la loro esperienza, raccontando il difficile cammino verso la guarigione. Hanno evidenziato come spesso anche individui brillanti e di talento possano cadere nella trappola delle sostanze, spinti da un disagio interiore e da difficoltà emotive. Il loro messaggio ha sottolineato che la dipendenza non è una scelta di vizio, ma spesso la risposta a un dolore profondo che richiede ascolto e comprensione.

Successivamente, i responsabili della comunità Dianova, attiva in Italia da 40 anni con cinque strutture di recupero, hanno sottolineato l’importanza del dialogo tra genitori e figli. Accettare i giovani senza giudicarli, ascoltarli e costruire un rapporto basato sulla fiducia sono strumenti fondamentali per prevenire situazioni critiche.

La parte finale dell’incontro ha visto un intenso scambio tra esperti e pubblico. I ragazzi del presidio di legalità hanno posto numerose domande, affrontando temi come la prevenzione nelle scuole, la rappresentazione delle droghe nelle serie tv e la legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Alcuni di loro hanno anche condiviso esperienze personali, mostrando maturità e apertura al dialogo.

A chiusura dell’evento, Francesco Zavatteri ha letto un toccante testo dedicato al figlio, ispirato a un sogno fatto dopo la sua scomparsa. Il momento ha lasciato un segno profondo tra i presenti, rafforzando il messaggio che il dolore può trasformarsi in uno strumento di aiuto per gli altri.

L’incontro si è svolto nello spazio giovani “Bi Net 2”, un luogo nato per favorire l’aggregazione giovanile, con aree dedicate allo studio, alla musica e al gioco. Attualmente aperto solo il martedì pomeriggio, nelle prossime settimane amplierà gli orari per offrire nuove opportunità ai giovani della città.

Un evento che ha lasciato il segno, confermando quanto sia fondamentale parlare di tossicodipendenza con sincerità e consapevolezza, per costruire un futuro più consapevole e sicuro per le nuove generazioni, attraverso soprattutto il dialogo tra genitori e figli.

(foto dell’evento)

