TRADATE – Tradate si prepara ad accogliere una nuova iniziativa dedicata al benessere degli anziani e dei loro familiari. Martedì 4 marzo alle 11, nella villa Centenari in via Galli 55, l’ambito territoriale di Tradate presenterà ufficialmente il progetto “Non solo alzheimer café”.

L’iniziativa mira a creare uno spazio di dialogo, scambio e coinvolgimento per le persone anziane, con particolare attenzione a coloro che convivono con la malattia di Alzheimer e ai loro caregiver. Un luogo di incontro pensato per offrire sostegno, informazioni e momenti di socializzazione in un contesto accogliente.

Il progetto è reso possibile grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea, nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Linea 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”.

