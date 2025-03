Volley

CARONNO PERTUSELLA – Caronno torna in campo tra le mura domestiche nel match contro Parella, apputamento alle 20 odierne al palasport di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella, per la 17′ giornata del campionato di volley maschile di serie B. I piemontesi hanno sconfitto i giallo blu nella gara di andata e per i ragazzi di coach Mauro Gervasoni è tempo di riscatto. Incontro da non perdere venendo al palazzetto a sostenere i nostri atleti o seguendolo live sul canale Youtube del club caronnese.

Per la Pallavolo Saronno l’appuntamento è invece a Garlasco alle 20.30, la capolista Miretti Limbiate a San Mauro Torinese contro il Sant’Anna Tomcar.

(foto Giovanni Pini: Rossella Ets Caronno in azione di gioco in un precedente marth di campionato)

