SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Paolo Legnani, alpino e figura centrale del quartiere Prealpi, oltre che cuore pulsante del gruppo Sant’Antonio di Saronno. Classe 1950, con il supporto di tanti volontari e del figlio Luca, ha dato vita alla sagra e alla rievocazione di Sant’Antonio, diventate appuntamenti irrinunciabili per la comunità.

La sua passione e dedizione erano evidenti nel modo in cui ogni anno riusciva ad arricchire la manifestazione con nuove idee, mantenendo vivo lo spirito della tradizione. Lo scorso 17 gennaio aveva acceso il falò di Sant’Antonio, salutato dal calore e dall’affetto dei saronnesi, testimoni di una passione che ha lasciato un segno indelebile.

In suo ricordo, il gruppo storico Sant’Antoni de Saronno ha voluto dedicargli un messaggio:

“Ciao Paolo, sei stato l’ideatore, il sognatore e la forza motrice di questa grande festa. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Continueremo nel tuo ricordo a far vivere ogni anno questo grande evento che tanto hai sognato, stanne certo! Per questo e molto altro, grazie! Buon viaggio.”

Il funerale si terrà lunedì alle 14.45 nella chiesa della Sacra Famiglia al quartiere Prealpi, preceduto dal rosario alle 14.30. Un ultimo saluto a un uomo che ha saputo trasformare il proprio amore per la storia e le tradizioni in un’eredità preziosa per tutta la comunità.

