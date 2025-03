Calcio

L’Antoniana cade in casa contro gli Amici Dello Sport con un pesante 2-5. Nonostante la doppietta di Migliore, i padroni di casa sono stati sopraffatti dalle reti di Caldiroli, Castiglioni, Mkhinini, Diatta e Macchi. Il match tra Cantello Belfortese e Faloppiese finisce in pareggio 1-1, con Memaj per i locali e Bellagente per gli ospiti a segno. La Folgore Legnano vince di misura 1-0 contro il Garbagnate grazie al gol di Citro. In una partita combattuta, il San Michele supera il Marnate Gorla 2-1: un autogol e la rete di Agosti portano in vantaggio i locali, mentre Passafiume segna per gli ospiti. Il pareggio 2-2 tra Sommese e Union Villa Cassano vede Ba Elhadji e Montagnoli a segno per i padroni di casa, mentre Gadda e Fin rispondono per gli ospiti. Valceresio e Arsaghese si dividono il bottino con un pareggio senza reti, mentre il France Sport supera 1-0 il Gallarate con una rete di Canuto. Infine, il Tradate Abbiate vince 1-0 contro Union Gorla grazie a un gol di Ponti.

Prima Categoria – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Migliore (An), Migliore (An), Caldiroli (Am), Castiglioni (Am), Mkhinini (Am), Diatta (Am), Macchi (Am)Reti: Memaj (C), Bellagente (F)Reti: CitroReti: Autogoal (S), Agosti (S), Passafiume (M)Reti: Ba Elhadji (S), Montagnoli (S), Gadda (U), Fin (U)Reti: CanutoReti: PontiGallarate 58, Valceresio 46, Folgore Legnano 45, Union Gorla 44, Tradate Abbiate 42, Marnate Gorla 35, Cantello Belfortese 33, Faloppiese 31, Garbagnate 30, Antoniana 28, Union Villa Cassano 26, France Sport 23, San Michele 22, Sommese 20, Arsaghese 15, Amici Dello Sport 14