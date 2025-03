Calcio

Nel Girone B di Prima Categoria, continua il duello tra S.C. United e Bovisio Masciago, che rimangono appaiate al comando con 50 punti. I primi si impongono 3-1 contro il Bulgaro, grazie alle reti di Di Pierro, Ballabio e Galli, mentre i secondi vincono 2-1 contro il Luisago Portichetto con una doppietta di De Santis e Davi. A seguire, il Cassina Rizzardi trionfa 3-0 contro l’Atletico Lomazzo, con Nigro, Hoxha e Wereko in rete, e Montesolaro conquista una vittoria preziosa contro Xenia, grazie al gol di Pereira nel finale. Un’altra vittoria convincente arriva per la Gerenzanese, che si impone 3-0 sul Giovanile Canzese grazie ai gol di Aloe, Geron e Ghirimoldi. In una sfida combattuta, il Veniano batte il Menaggio 2-1 con le reti di Sommariva e Maggioni. Infine, l’Ardisci E Maslianico sconfigge l’Itala 1-0, grazie al gol di Canavesi.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: CanavesiReti: Nigro, Hoxha, WerekoReti: Sommariva (V), Maggioni (V), Palvarini (M)Reti: Aloe, Geron, GhirimoldiReti: De Santis (B), Davi (B)Reti: 41′ st PereiraReti: Di Pierro (U), Ballabio (U), Galli (U), Gatti (B)S.C. United 50, Bovisio Masciago 50, Cassina Rizzardi 44, Montesolaro 41, Ardisci E Maslianico 40, Rovellasca 39, Luisago Portichetto 35, Menaggio 32, Giovanile Canzese 30, Gerenzanese 28, Itala 25, Veniano 25, Limbiate 24, Bulgaro 20, Xenia 19, Atletico Lomazzo 13.