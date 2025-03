Sport

CESANO MADERNO – La Cogliatese dopo il passo falso nell’infrasettimanale di recupero contro l’Aurora Desio prova a rifarsi sul campo del Don Bosco Cesano Maderno.

L’incontro comincia con equilibrio e con i padroni di casa che provano a impostare le manovre di gioco partendo dal basso. I biancoazzurri più di una volta ghermiscono peró la sfera al Don Bosco e al 16’ Castelnovo quasi mette in rete. Poco dopo, va vicino al gol anche Borghi, senza peró riuscire a colpire. Ci prova anche capitan Pastore con un bel colpo di testa su cross di Belotti, ma la sfera esce a lato di un soffio. Risponde il Don Bosco che si presenta a tu per tu con Ortolan, uscita fino ai confini dell’area di rigore a disturbare l’avversario che calcia alto. Al 32’ passa la Cogliatese : Cimnaghi dalla sinistra mette bene dentro per Avella, controllo e mancino respinto da Alberti, arriva a rimorchio il nr. 10 biancoazzurro che al volo la picchia dentro, 0-1. Cinque minuti più tardi, Cimnaghi viene steso platealmente in area di rigore ma per l’arbitro è tutto regolare tra le proteste accesissime degli ospiti.

Nella ripresa rientrano in campo con tutt’altro piglio i padroni di casa che trovano la via del pari al 50’, azione sulla destra a liberare centralmente Beretta G., il capitano prende la mira dal limite dell’area e spara sotto l’incrocio, non puó nulla Ortolan, 1-1. Non riesce a reagire la Cogliatese e arriva così il vantaggio del Don Bosco al 64’, doppietta per Beretta G. che su una punizione battuta rapidamente prende la mira e pennella col mancino sotto l’incrocio, palo e rete, 2-1. Negli ultimi venti minuti tenta un forcing disperato la formazione di Biemmi colpendo anche un incrocio dei pali con Ventrella, ma il pari non arriva. Finisce così, vince il Don Bosco 2-1.

Grande rammarico per la Cogliatese che nel primo tempo non ha sfruttato diverse occasioni per accumulare più di una rete di vantaggio. Nella ripresa anche andando in svantaggio non è di certo mancata la voglia di riprenderla, ma il Don Bosco ha tenuto duro non permettendo agli ospiti di riacciuffare perlomeno il pari. La squadra di Biemmi andrà a caccia dei tre punti già da domenica prossima, si gioca in casa contro il Cesano Maderno.

Don Bosco – Cogliatese : 2-1

Don Bosco : Alberti, Ruggiero, Chiucchiolo, Agostini, Cazzaniga, Giudici, Borsetti, Beretta G., Beretta R., Taverniti, Saldarini. A disposizione: Torresan, Cuzzolin, Tavecchia, Leopardi, Veltri. All. Caputo

Cogliatese : Ortolan, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Belotti, Borghi, Ferrario Ro., Avella, Cimnaghi, Castelnovo. A disposizione: Borgonovo, Zampieri, Chiari, Corona, Cuzzolin, Pascale, Pivato, Ventrella, Ferrario Ri. All. Biemmi

Marcatori : 32pt Cimnaghi (C), 5st Beretta G. (DB), 19st Beretta G. (DB)