Calcio

CISLAGO – Oggi pomeriggio al centro sportivo comunale di via dello Sport a Cislago l’incontro di Seconda categoria fra Cistellum e Borsanese, è finito 8-1 per la strabordante formazione di casa. A segno per i locali Marazzi, che è stato l’autore di un personalissimo poker; doppietta di Geron, rete anche di Rimoldi e Viola.

Risultati

Girone Z, 23′ giornata: Amor sportiva-Solbiatese 0-4, Ardor-Busto 81 0-1, Cistellum-Borsanese 8-1, Lonate Ceppino-Robur 1-3, Mocchetti-San Marco 3-0, Pro Juventute-Samarate 0-2, Virtus Cantalupo-Torino club 1-1, Union Oratori Castellanza-Legnarello 1-1.

Classifica

Mocchetti 49 punti, Cistellum 43, San Marco 42, Virtus Cantalupo 41, Robur 39, Torino club 38, Samarate 37, Union Oratori Castellanza 32, Pro Juventute 31, Lonate Ceppino e Busto 81 29, Ardor e Borsanese 23, Amor sportiva 20, Solbiatese 14, Legnarello 10.

(foto archivio: Cistellum in azione di gioco nel corso di un precedente match)

02032025