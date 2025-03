Calcio

SARONNO – Partita totalmente a senso unico per la squadra ospite quella disputata nel pomeriggio di questa prima domenica di marzo nello stadio comunale Cassina Ferrara di Saronno dove, in occasione della ventitreesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, l’Amor Sportiva ha ospitato la Solbiatese di Solbiate Olona.

Gli ospiti vincono, infatti, per 0-4 lo scontro diretto importante per la corsa alla salvezza grazie alle reti di Collenghi, Carlomagno, Izzo e Radaelli che tramortiscono gli avversari che non riescono a dare durante i 90 minuti di gioco un concreto segnale di reazione al dominio della Solbiatese. L’Amor Sportiva, dunque, rimedia la quarta sconfitta consecutiva in campionato confermando il periodo negativo che la squadra sta attraversando. Dopo i risultati delle partite disputate nel pomeriggio di oggi, l’Amor Sportiva resta al terzultimo posto della classifica del girone in zona play-put a 23 punti mentre la Solbiatese sale a quota 14 punti al penultimo posto.

(foto da archivio)