Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno vuole tornare al successo, dopo le sconfitte con Pavia e Caronnese e questo pomeriggio, 8′ di ritorno del campionato di Eccellenza, con inizio 14.30 ospita la Sestese, a sua volta tranquilla a centroclassifica.

Si gioca per l’8′ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Arbitro designato per il match è Francesco Ballabio di Seregno, assistenti Andrea Missaglia di Monza e Suadi Cila di Chiari. Incontro dal pronostico impossibile fra due compagini in gran forma. Nel Saronno, scontata una squalifica, torna in panchina l’allenatore Fiorenzo Roncari.

In zona si giocano anche Ardor Lazzate-Solbiatese, altro big match di Eccellenza per la zona playoff; e Caronnese-Mariano.

Classifica

Solbiatese 56 punti, Pavia 53, Rhodense e Mariano 52, Caronnese 51, Ardo Lazzate 47, Fbc Saronno 36, Vergiatese 31, Cinisello 30, Lentatese e Sestese 29, Legnano 28, Sedriano e Casteggio 5, Ispra 24, Meda 22, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 16.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

02032025