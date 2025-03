Calcio

CARONNO PERTUSELLA – In una partita caratterizzata da un altissimo ritmo di gioco e ribaltamenti di fronte, la Caronnese si aggiudica la vittoria sul Mariano nello scontro diretto di alta classifica disputato nel pomeriggio di oggi 2 marzo al comunale di Caronno Pertusella fondamentale per la corsa alla promozione in Serie D.

La cronaca – La squadra ospite sblocca il match dopo solamente 9 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con un gran bel tiro di piatto di Della Torre dal limite dell’area che finisce nell’angolino basso della porta dove Paloschi non può arrivare. Dopo la rete dello svantaggio, i padroni di casa cercano di pareggiare i conti ma il Mariano è bravo nelle letture difensive chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa la Caronnese alza ancor maggiormente il ritmo spaventando gli avversari prima con la rete del capitano Corno annullata per fuorigioco e poi con la clamorosa traversa di Cannizzaro. Il pareggio concreto, però, arriva al 32′ del secondo tempo con Lofoco che insacca il pallone dell’1-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Trascinati dalla bellissima atmosfera dello stadio comunale di Caronno, i padroni di casa rossoblu riescono poi a ribaltare gli avversari mettendo a segno il goal della vittoria con la spettacolare conclusione di Romeo dalla lontananza che vale tre punti pesantissimi.

La Caronnese, dunque, vince una partita importantissima per la corsa alla promozione in Serie D grazie alla quale ferma una diretta concorrente e vola al terzo posto della classifica a due lunghezze di distanza dal Pavia e cinque dalla capolista Solbiatese dimostrando grande forza e passione. Il Mariano scende, invece, al quinto posto del girone a quota 52 punti poco sotto la Rhodense con cui disputerà la prossima giornata di campionato.

SC CARONNESE – MARIANO CALCIO 2-1

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (1′ st Corno), Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Savino (1′ st Cerreto), Colombo, Cannizzaro (27′ st Doumbia), Romeo. A disposizione: Vergani, Sotelo, Oliviero, Tondi, Paltrinieri, Omoregbe. All. Michele Ferri.

MARIANO: Stropeni, Pelucchi, Calandra, Di Noto, Beye, De Rosa, Esposito (16′ st Fumagalli), Sow (16′ st Verga), Brighenti (42′ st Caldirola), Orellana, Della Torre (25′ st Mancosu). A disposizione: Negri, Della Mura, Sanzo, Mariani, Piombino. All. Rione.

Marcatori: 9′ pt Della Torre (M), 33′ st Lofoco (C), 40′ st Romeo (C)

Espulsi: Paloschi (C), Caldirola (M).

