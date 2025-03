Calcio

LAZZATE – Niente da fare per l’Ardor Lazzate contro la capolista Solbiatese, questo pomeriggio nella 25′ giornata del campionato di Eccellenza. Si è giocato allo stadio di via Laratta, coi padroni di casa dell’Ardor costretti ad inseguire dopo la rete di Torraca al 19′ della ripresa. Nel finale anche la seconda ciliegina della Solbiatese, al 51′ e dunque in pieno recupero, rete firmata da Mondoni.

Risultati

25′ giornata: Caronnese-Mariano 2-1, Fbc Saronno-Sestese 0-1, Legnano-Cinisello 0-0, Rhodense-Lentatese 1-1, Robbio Libertas-Pavia 0-4, Sedriano-Base 96 Seveso 1-1, Vergiatese-Casteggio 0-2, Ardor Lazzate-Solbiatese 0-2. Posticipo Meda-Ispra.

Classifica

Solbiatese 59 punti, Pavia 56, Caronnese 54, Rhodense 53, Mariano 52, Ardor Lazzate 47, Fbc Saronno 36, Sestese 32, Cinisello e Vergiatese 31, Lentatese 30, Legnano 29, Casteggio 28, Sedriano 26, Meda 25, Ispra 24, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 17.

(foto: la formazione dell’Ardor Lazzate in campo oggi contro la capolista Solbiatese)

