Calcio

UBOLDO – Nel posticipo di Promozione, sconfitta casalinga per l’Academy Uboldo contro il Cob 91, questa sera è finita 1-3. Incontro iniziato alle 19 al centro sportivo uboldese. Ad aprire le marcature Leo al 35′ portando in vantaggio gli ospiti, quindi alla mezz’ora della ripresa a segno Mignosi per il momentaneo paregio e poi di nuovo avanti il Cob ed è finita col rigore messo a segno da Arienti.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Altri risultati: Baranzatese-Accademia BMV 5-1 Reti:2′ pt Caccia (A), 10′, 28′ pt Cavaliere (B), 7′ st Romeo (B), 24′ st Lillo (B), 32′ st Rig. Capogna (B) Canegrate-Morazzone 1-1 Reti: 30′ st Italia (C), 49′ st Picetti (M) Olimpia Tresiana-Aurora Cantalupo 1-4 Reti: 4′ pt Bianchi (A), 21′ pt Bartucci (A), 6′ st Alberti (A), 14′ st Bianchi (A), Vaccarin (O) Valle Olona-Ceriano Laghetto 0-0 Verbano-Luino 2-0 Reti: 12′ st Guarda, 40′ st Peresotti Castanese-Gavirate 0-2 Reti: 42′ pt Martinoia, 27′ st Pliscovaz Universal Solaro-Besnatese 0-1 Reti: 30′ st Asprella.

Classifica: Baranzatese 62, Morazzone 48, Besnatese 46, Universal Solaro 41, Canegrate 36, Aurora Cantalupo 35, Accademia BMV 34, Cob 91 31, Ceriano Laghetto 25, Gavirate 25, Castanese 25, Verbano 21, Olimpia Tresiana 21, Luino 20, Valle Olona 18, Academy Uboldo 16.

02032025