Sport

SOLARO – Le inseguitrici di un’ormai imprendibile Baranzatese e di un Morazzone invece ancora alla portata si danno battaglia per la terza posizione, i padroni di casa dell’Universal Solaro ospitano la Besnatese. I giallorossi sono reduci da un bel successo esterno per 0-3 nel derby contro il Ceriano Laghetto e non perdono da più di un mese, anche la formazione di Rasini è nel pieno di un filotto cominciato ai primi giorni di febbraio. Ci sono dunque tutte le carte in regola per un big match degno di aspettative.

Forse a causa dell’importanza dell’incontro, entrambe le squadre partono senza scoprirsi per evitare di correre rischi in avvio. Al 2’ è Martinoia a effettuare la prima conclusione di giornata, ma il tiro è debole e si spegne abbondantemente a lato. Nei primi venti minuti, poco altro da segnalare. Si affacciano in avanti i padroni di casa al 21’, Romeo viene pescato da un bel lancio di Orlando, il nr. 9 sfonda sulla destra e dopo uno sguardo al centro mette a rimorchio dove arriva Tartaglione, girata di prima intenzione potente e precisa ma Lupu con un grande colpo di reni toglie la palla dall’incrocio dei pali. Un altro paio di occasioni nel primo tempo, una per parte : al 31’ Cinotti finalizza un contropiede biancoazzurro, concludendo però teneramente tra le mani di Pasiani, risponde il Solaro al 39’ con una ripartenza molto simile, Belnome entra in area e calcia dalla sinistra, respinge sicuro Lupu e poi libera Bertuzzi.

Si conclude la prima frazione di gioco sullo 0-0. Dopo il tè caldo, rientrano sul terreno di gioco più decisi e pimpanti gli ospiti che si portano in avanti e alzano il baricentro, schiacciando nei primissimi minuti i giallorossi nella propria metacampo. Di grandi grattacapi per la squadra di Broccanello peró non ce ne sono, salvo una conclusione dal limite al 53’ che si spegne ben oltre la traversa. Solaro attende con ordine e prova a colpire in ripartenza, al 57’ bella imbucata per Tartaglione che arriva a tu per tu con l’estremo difensore biancoazzurro ma si fa ipnotizzare, uscita bassa perfetta e pericolo neutralizzato. La sfuriata del bomber classe ‘90 permette ai suoi di riguadagnare terreno e ristabilire gli equilibri, sale il Solaro e prende in mano le redini del gioco. Al 68’ corner dalla sinistra, batti e ribatti in area piccola, raccoglie Sordillo provando la botta sul primo palo, blocca Lupu. Al 70’ c’è la più grossa chance nei novanta minuti per i giallorossi, Belnome arriva sul fondo e mette una gran palla rasoterra, c’è tutto solo sul secondo palo Tartaglione che calcia una bomba praticamente a botta sicura, si supera Lupu che prende una palla impensabile e lascia di stucco il nr. 7 del Solaro.

E dopo aver fallito un gol che sembrava già fatto, la più nota legge non scritta del gioco del calcio viene applicata dalla Besnatese che trova al 75’ il vantaggio. Punizione dai venticinque metri, Leontini pennella verso l’incrocio ma Pasiani si supera e devia contro il legno, sulla ribattuta Rovedatti rimette al centro e con caparbietà vince un rimpallo e la mette dentro da due passi Gabriele Asprella. Il terzino classe 2002 trova così il terzo gol consecutivo in casa dell’Universal Solaro e si conferma bestia nera per i giallorossi.

0-1, palla al centro, la formazione di Broccanello prova a rimettere in piedi la gara continuando a macinare gioco e con qualche sostituzione, ma Rasini e i suoi azzeccano ogni copertura difensiva possibile e a Lupu viene dato finalmente un po’ di respiro dopo i miracoli effettuati in precedenza. Il Solaro chiude in avanti ma nulla da fare, vince la Besnatese per 0-1.

Solaro-Besnatese 0-1 (0-0)

SOLARO (3-5-2) Pasiani; Clerici, Romanò, Sordillo (28’ st Trionfo); Orlando, De Carlo (44’ st Gorla), Comani, Latino (36’ st Frontini), Belnome (36’ st Bajoni); Tartaglione, Romeo (33’ st Briancesco). A disposizione : Piazza, Mariani, Marquez, Montefusco. All. Broccanello.

BESNATESE (4-3-3) Lupu; Asprella, Bertuzzi, Rovedatti, Frigerio; Casamassima (38’ st Boscari), Leontini, Rubini (16’ st Esteri); Martinuzzi (16’ st Giardino), Cinotti, Martinoia. A disposizione : Parini, Mastrogiacomi, Praderio, Misuriello, Fofana. All. Rasini

Arbitro Sardi di Chiari (Bacchetta di Crema e Passari di Legnano)

Marcatori s.t. 30’ Asprella