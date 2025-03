Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per il Carnevale di Caronno Pertusella che avrà come protagonista la tradizionale e colorata sfilata dei carri che animeranno numerose vie del paese dalle 14.30 di oggi 2 marzo attraversando i due oratori giovanili sant’Alessandro e san Giovanni Bosco.

Il ritrovo è previsto alle 14.15 all’oratorio giovanile sant’Alessandro di Pertusella mentre l’inizio della sfilata sarà alle 14.30. I colorati e festosi carri passeranno per via Kennedy, via Bainsizza, via Trieste, piazza Vittorio Veneto, via Pio XI, viale Italia, piazza Aldo Moro, via 25 aprile, via Favini, via Zari per poi arrivare all’oratorio san Giovanni Bosco in via Borroni dove grandi e piccoli, accompagnati dalla musica, avranno la possibilità di assaporare salamelle, patatine e chiacchiere, dolce protagonista, come da tradizione, del Carnevale. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a sabato 8 marzo, giorno in cui si festeggia il Carnevale ambrosiano.

(foto da archivio)

